«Если бы не болезнь»: Губин опроверг слухи о возвращении на сцену и тайных выступлениях

Певец Андрей Губин опроверг слухи о возвращении на сцену, а также тайных выступлениях во время болезни. Артист верит, что еще появится такая возможность.

Комментарий Губина приводит сайт Woman.ru.

«Так что концертов никаких не планируется, на сцену я не выхожу, но думаю об этом каждый день», - сообщил музыкант.

Губин по-прежнему пишет песни, и он понимает, что может выступать, «если бы не болезнь». Артист говорит: как только на радио появятся 2-3 его новых песни, это будет означать, что он возвращается на сцену.

Также у Губина поинтересовались, были ли тайные выступления, когда болезнь отступала. Он допустил, что такие предложения были – артист говорит, что «вроде, звали в Казахстан».

«Знаете, у меня такая болезнь, болеешь-болеешь, а потом проснулся утром и легче. Кажется, опять вернулся к нормальной жизни, музыка, спорт, тренировки, а потом снова боль», - добавил исполнитель и отметил, что «старается делать телодвижения».

Напомним, певец 20 лет страдает левосторонней прозопалгией лица. Недавно появилась информация, что артист может вернуться на сцену за гонорар в размере 700 тыс. рублей. Продюсер Павел Рудченко заявлял, что Губина могут ждать аншлаги в случае возвращения на эстраду.