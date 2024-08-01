«Если бы наши продюсеры были с головой»: могут ли продлить сериал «Улицы разбитых фонарей»

«Улицы разбитых фонарей» — один из самых длительных российских сериалов, который показывали по телевидению более 20 лет. Актеры, снявшиеся в картине, стали известными на всю страну. Сыгравший полковника Олега Соловца Александр Половцев сразу вызвал симпатии у зрителей, однако он считает, что такие проекты уже неактуальны.

Время идет, и вкусы зрителей меняются. В кабинетах оперативниках появляется современная техника, гаджеты, рассуждает артист. Но, когда сериал вышел на экраны, не было ничего подобного, и он сразу же занял свободную нишу. Тем более, у каждого персонажа были реальные прототипы героев, заявил он в эфире YouTube-каналу RTVI Развлечения.

Сценарий к первым сезонам «Улиц разбитых фонарей» создал популярный писатель и оперативник Андрей Кивинов. В последних сезонах сюжет стал более примитивным и менее интересным для зрителя — из-за этого снизилась популярность проекта. Но Половцев не жалеет о годах работы в сериале.

«Если бы наши продюсеры были с головой, не экономили, то могли бы этот сериал еще снимать и снимать», — считает артист.

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