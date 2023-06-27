«Если бы можно было сразу это знать»: Ксения Бородина раскрыла, что ее бесит в постели с мужчинами

Телеведущая Ксения Бородина уже много лет пытается наладить личную жизнь, но пока ей это не сильно удается. Сначала она пыталась построить семью с бизнесменом Юрием Будаговым, от которого родила дочь Марусю. А после развода с ним встретила предпринимателя Курбана Омарова. Вместе они воспитывали общего ребенка Теону, однако на протяжении почти всего брака артистка терпела измены мужа и мирилась с его любовницами.

Пару лет назад Ксения вновь осталась одна с двумя детьми. Сейчас она мало афиширует свои романы, но активно разговаривает на откровенные темы со своими поклонниками. Так, недавно в своем блоге она призналась, что ее бесит в постели с мужчинами. По словам Бородиной, она не переносит, когда ее партнер храпит.

«Ненавижу, когда мужики храпят, если бы можно было сразу это знать, даже не знакомилась бы», - поделилась с фанатами звезда «Дома-2».

Напомним, что весной этого года телеведущая рассказала, что состоит в новых отношениях. Раскрывать своего нового бойфренда она не стала, лишь призналась, что счастлива с ним. Ксения уверена, что в этот раз все у нее будет по-другому. Тем более, что она не настроена пока на брак и просто наслаждается хорошим романом. По ее мнению, за два развода любая женщина должна понять, что штамп в паспорте ничего не значит.

Ранее пластический хирург Дарья Фетисова рассказала, какие операции и процедуры на лице могла делать Ксения Бородина.