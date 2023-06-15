«Точно не избежала ринопластики»: пластический хирург раскрыла секреты красоты Ксении Бородиной

Косметолог, пластический хирург Дарья Фетисова в беседе с порталом «Страсти» рассказала о масштабных изменениях во внешности Ксении Бородиной с момента ее прихода на проект «Дом 2».

Обычно, телеведущая позиционирует себя, как ярую сторонницу натуральной красоты. Фетисова рассказала, что Ксения привыкла ссориться со всеми, кто считает, что она сильно изменилась благодаря косметологам и хирургам.

По мнению эксперта, если посмотреть на фотографии знаменитости в молодости, когда она только пришла на проект «Дом 2», можно заметить, что с годами ее внешность стала другой. На свежих снимках видно, что лицо брюнетки выглядит иначе.