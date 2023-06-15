«Точно не избежала ринопластики»: пластический хирург раскрыла секреты красоты Ксении Бородиной
Пластический хирург Фетисова рассказала, что делала с лицом Ксения Бородина.
Фото: Starface.ru
Косметолог, пластический хирург Дарья Фетисова в беседе с порталом «Страсти» рассказала о масштабных изменениях во внешности Ксении Бородиной с момента ее прихода на проект «Дом 2».
Обычно, телеведущая позиционирует себя, как ярую сторонницу натуральной красоты. Фетисова рассказала, что Ксения привыкла ссориться со всеми, кто считает, что она сильно изменилась благодаря косметологам и хирургам.
По мнению эксперта, если посмотреть на фотографии знаменитости в молодости, когда она только пришла на проект «Дом 2», можно заметить, что с годами ее внешность стала другой. На свежих снимках видно, что лицо брюнетки выглядит иначе.
«Я могу предположить, что она точно не избежала ринопластики – она может быть как операционной, так и безоперационной. Нос Бородиной значительно уменьшился, стал тоньше и перестал опускаться вниз при улыбке. Если она не делала ринопластику, то получила такой нос при помощи ботулотоксина, филлеров или специальных нитей для носа».
Дарья Фетисова
Пластический хирург
По словам эксперта, звезду особенно сильно цепляет, когда говорят, что она увеличила губы. Но телеведущая уверяет, что абсолютно ничего с ними не делала.
«Здесь есть несколько вариантов: биоревитализация губ – инъекционная методика увлажнения и омоложения. Данная процедура увеличивает объем с помощью собственного резерва – и никаких филлеров! Не исключено, что Ксения такой процедурой активно пользуется».
Дарья Фетисова
Пластический хирург
Пластический хирург считает, что вполне возможно у Бородиной от природы полные губы, и она еще больше подчеркивает их с помощью макияжа. Кроме этого, у знаменитости массивная нижняя челюсть, которая хорошо держит ткани.
«Ранее у телеведущей не были так ярко выражены скулы. Благодаря заслугам косметологов, у Бородиной стало худое и молодое лицо. С помощью филлеров на основе гидроксиапатита кальция, либо гиалоурановых филлеров, либо нитей филеров – сделан акцент на скулах, красиво поднимающий лицо телезвезды».
Дарья Фетисова
Пластический хирург
Эксперт обращает внимание, что на фотографиях раннего периода, хорошо видно, как подбородок артистки уходил назад. Скорее всего, был введен филлер для выравнивания проекции и выдвижения подбородка вперед. Но, не исключено, что в настоящий момент Бородина просто выбирает удачные ракурсы.
По наблюдению Фетисовой, Ксения будто повернула время назад. Об этом говорят снимки звезды ранних периодов. С годами женщина стала выглядеть только лучше.
«Такого эффекта она добивается с помощью лифтинга, инъекционных процедур, массажей лица, пилингов, мезотерапии для того, чтобы синтезировать синтез коллагена и эластина, и даже правильного домашнего ухода».
Дарья Фетисова
Пластический хирург
Эксперт предполагает, что, либо у Ксении невероятно хорошая генетика, либо она пользуется препаратами для уменьшения отечности и объемов на лице. Но похудение телеведущей может негативно сказаться на структуре лица и шеи. Чтобы сохранить их в чудесной форме – без вмешательства косметолога, тем более в возрасте Бородиной – не обойтись.