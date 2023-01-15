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13:53, 15 января 2023
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«Если бы меня спросили 25 лет назад, сказал бы, что это невозможно»: Агутин публично заявил о нынешних отношениях с Варум

Агутин признался в нынешних взаимоотношениях с Варум.

East News

На фоне слухов о расставании с Анжеликой Варум певец Леонид Агутин сделал важное признание, опубликовав совместную фотографию.

Оказалось, что супруги отмечают годовщину. Агутин рассказал, что сегодня ровно 25 лет вместе с Варум. Признавшись в любви, певец искренне написал: «если бы меня спросили 25 лет назад, сказал бы, что это невозможно».

Агутин добавил, что хранит любовь к жене. По его мнению, именно таких чувств не хватает многим людям на Земле. Также Агутин иронично заметил, что их «команда взяла серебро».

Ранее мы писали, что Леонида Агутина поймали на глубоких поцелуях с женщиной.

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