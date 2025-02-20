«Если бы мальчик, я занимался»: внебрачный сын Пореченкова рассказал, что воспитание дочери полностью легло на жену

Внебрачный сын актера Михаила Пореченкова Владимир Любимцев рассказал о воспитании дочери от Юлии Фолл. Мужчина признался, что «все на плечах мамы».

Его слова приводит WomanHit.ru.

Любимцев состоит в отношениях с Фолл со студенчества, он счастлив в браке и поделился опытом отцовства.

«Все воспитание на плечах мамы. Если бы был мальчик, то его воспитанием, поощрением и наказанием занимался бы я», - рассказал актер.

Любимцев считает: дочь «просто надо любить», а также обеспечивать. За время отцовства актер пришел к выводу, что иногда стоит быть пожестче, а не становиться папой-другом.

Он решил для себя: стоит больше интересоваться, что смотрит дочь, с кем гуляет, но пока в семье этим занимается мама.

Ранее Любимцев вышел в свет с женой и рассказал о съемках в минус 30.