В белой рубахе с распахнутым верхом: внебрачный сын Михаила Пореченкова вышел в свет с женой

В Москве проходит премьера масштабного исторического экшена Константина Буслова «Злой город». Одну из ролей в фильме сыграл актер Владимир Любимцев. На открытый просмотр он пришел вместе с супругой. Также на мероприятии присутствует корреспондент сайта «Страсти», который заснял звездную пару и узнал, как внебрачный сын Михаила Пореченкова снимался в минус 30.

Владимир появился перед публикой в белой рубахе с открытым верхом. Сопровождала актера его супруга Юлия Фолл. Она выбрала для светского мероприятия черный пиджак для контраста с мужем.

В беседе с журналистами Любимцев рассказал, как у него проходили схемки в мороз. Так, по словам актера, температура 30 градусов ниже ноля является для него приемлемой.

«Я — человек северный. Для меня, так скажем, приемлемы и комфортны условия. И вообще, чем приближеннее условия к реальной жизни, тем мне проще, легче и свободнее», — заявил Владимир.