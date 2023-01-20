«Поздравляю с рождением дочки»: в семье Анастасии Ивлеевой долгожданное пополнение

Осенью 2022 года стало известно, что в семье Анастасии Ивлеевой ожидается пополнение. Ее брат Анатолий Никитин вместе с супругой обрадовали новостью о долгожданном первенце. Сегодня мама телеведущей поделилась радостью: она стала бабушкой.

«В этот праздник Крещения Господа нашего Иисуса Христа родилась моя любимая внучка Алисочка. Родные мои Толечка и Дашенька, поздравляю с рождением дочки!» — трогательно высказалась Наталья Никитина.

Как сообщает источник информации, девочка родилась с весом 3 кг 220 г и ростом 50 см. Новоиспеченные родители ласково называют Алису куколкой.

Сама Анастасия Ивлеева пока воздержалась от комментариев. Скорее всего, знаменитость хотела сохранить в тайне семейную радость.

Ранее телезрители довели Елену Малышеву до истерики. Телеведущая призналась, что она сидит дома и горько плачет. Подробности инцидента читайте в этой статье.