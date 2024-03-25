Эскорт-агентство отказало Кологривому в услугах «из-за неадекватного поведения»

Актеру Никите Кологривому отказали в услугах в эскорт-агентстве. Там объяснили, что это связано с «неадекватным поведением» артиста.

Об отказе узнала Газета.Ru. Издание обратило внимание на сообщение, опубликованное в Telegram-канале агентства.

Оно появилось после того, как неделю назад актер устроил дебош в заведении Новосибирска. Сначала он приставал к официантке, стал склонять к близости, а после отказа укусил.

«Никите Кологривому запрещено пользоваться нашим сервисом из-за его неадекватного поведения», - сообщили в агентстве, указав на случившееся в баре.

В записи девушкам настоятельно рекомендовали отказаться от встреч с актером. Там напомнили, что кусать девушек можно при условии их согласия.

Ранее сообщалось, что Burger King запретил Кологривому обслуживаться в любом ресторане сети. В объявлении, которое вывесили на дверях заведения в Москве, содержался призыв «не кусать коленки сотрудниц ресторанов». Запрет для Кологривого действует с 21 марта. Его подтвердил коммерческий директор компании Иван Шестов. Он заявлял, что актера не станут обслуживать до извинений перед девушкой.