Burger King запретил актеру Никите Кологривому появляться в их заведениях. Об этом сообщает Газета.Ru.

После дебоша с участием актера Никиты Кологривого, сеть ресторанов быстрого питания Burger King вывесили объявление в заведении на Большой Серпуховской улице в Москве.

«С 21.03.2024 Никите Кологривому запрещено находиться в любом ресторане "Бургер Кинг". Не кусайте коленки сотрудниц ресторанов, лучше кусайте "Воппер"», — написано в объявлении.

В беседе с журналистами коммерческий директор компании Иван Шестов подтвердил, что в случае, если в заведениях появится актер, его не обслужат.

«Мы считаем его поведение недостойным и не готовы его обслуживать, пока он не принесет извинения перед бедной девушкой», — объяснил он.

Напомним, в ночь с 18 на 19 марта актер устроил дебош в баре Новосибирска. Кологривый укусил официантку после того, как она отказала ему в интимной близости. Действия актера полицейские расценили как мелкое хулиганство. Суд назначил Кологривому семь суток ареста.

Ранее мы писали о том, в каких условиях будет отбывать наказание Никита Кологривый.