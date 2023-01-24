«Отек легких спадает»: Роман Костомаров вышел на связь с супругой

Совсем недавно стало известно, что в состоянии Романа Костомарова наблюдается положительная динамика. Поговаривают, мужчина уже пришел в себя, однако температура все еще держится. В распоряжение портала «PROзвезд» попала эксклюзивная информация, исходя из которой фигурист уже смог связаться со своей супругой. В разговоре с возлюбленной Роман сообщил, что ему значительно лучше.

Как сообщает «Пятый» канал, спортсмен в состоянии отвечать на вопросы и поддерживать диалог.

По последним данным, у Олимпийского чемпиона «спадают отеки легких» и «уменьшается воспаление». Чтобы фигурист быстрее восстанавливался, ему прописали сильнодействующие вещества. Однако точный диагноз Романа по-прежнему хранится в тайне.

Ранее Татьяна Тарасова высказалась о дисквалификации Камилы Валиевой. После очередных нападков на фигуристку выдающийся тренер не смогла промолчать. Подробности читайте в этой статье.