Еще почти 5 лет тюрьмы: суд вынес решение по осужденному за смертельное ДТП Михаилу Ефремову

Сегодня в Алексеевском суде Москвы состоялось заседание по пересмотру дела Михаила Ефремова. Несколько недель назад актер подал ходатайство о смягчении наказания и замене тюремного заключение на принудительные работы. Однако на днях отозвал его и заявил, что будет продолжать находиться в колонии.

Несмотря на то, что в суд Ефремов так и не явился, его случай все-таки был рассмотрен. Присутствовал его адвокат, который объяснил, что Михаил передумал, так как понял, что ему еще рано выходить на свободу. Также он подчеркнул, что это никак не связано с тем, что в исправительном учреждении ему дали отрицательную характеристику. Его слова передает Пятый канал.

По утверждению правозащитника, актер один самых примерных заключенных. У него нет никаких привилегий, живет он в такой же камере, как и все. При этом он часто участвует в различных конкурсах, а свободное время посвящает творчеству. Жалуется артист только на здоровье, которое из-за стресса и последних событий стало все чаще его беспокоить.

Выслушав сторону и приняв во внимание отказ от смягчения наказания самого Михаила, суд постановил не заменять ему заключение на принудительные работы. А это значит, что он будет продолжать находиться в колонии. Напомним, что в 2020 году он был осужден на 7,5 лет. Следовательно, осталось ему еще почти 5 лет тюрьмы.

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