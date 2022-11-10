Никите Джигурде предлагали место президента Украины

Актер Никита Джигурда заявил, что в 2013 году ему предлагали поучаствовать в гонке за президентство Украины. Об этом он признался в интервью aif.ru.

«В 2013-м году на меня вышли люди (Виктора) Медведчука, сотрудники СБУ, и предложили поучаствовать в качестве кандидата в президенты Украины. Обещали вложиться в предвыборную кампанию — была поставлена задача оттянуть голоса националистов», — рассказывает Джигурда.

Звезда сначала не отказывался от предложения, но после событий на Майдане принял решение не участвовать в выборах.

«Расстрел митингующих на Майдане, сожжение людей в одесском Доме профсоюзов, где, помимо прочего, зверски задушили беременную молодую женщину (убили, совершив сатанинский обряд). Молодые украинки готовили коктейли Молотова, которыми жгли людей. А в студии Савика Шустера вместо осуждения люди аплодировали и говорили: «Так им, колорадам, и надо». «Цивилизованная Европа» закрыла на это глаза. А для меня это стало точкой невозврата», – ужасается Джигурда.

По словам актера, националисты грозили сжечь всех, кто выйдет 9 мая на День Победы в Донецке.

«Я принял решение поехать в Донбасс, чтобы поддержать местных жителей — проехал с флагом Победы на коне по центральной площади. После чего, естественно, стал врагом для националистов», – говорит актер.

Джигурда отметил, что его жене пришлось бежать во Францию.

«От нациков стали поступать угрозы: «Убьем, вырежем, порубим на части». Марине (супруга Марина Анисина — прим. ред.) тогда пришлось уехать во Францию из-за этих угроз», – заключил актер.

Недавно Джигурда получил гражданство России — ранее он был гражданином Украины.