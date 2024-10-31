60-летняя певица Алена Апина похвасталась фигурой в полупрозрачном платье

Кардинально преобразившаяся после похудения певица Алена Апина вышла в свет в полупрозрачном облегающем платье. 60-летняя исполнительница хита «Узелки» поделилась кадрами с мероприятия Moda topical в своем блоге.

Апина подчеркнула постройневшую фигуру блестящим платьем-макси на тонких бретельках с прозрачным низом, открывающим ноги.

Образ Алена дополнила распущенными волосами и нюдовым макияжем. От аксессуаров знаменитость отказалась.

Напомним, в конце лета Апина заявила, что похудела на 14 килограммов с помощью усиленных спортивных тренировок, танцев и репетиций.

Ранее Алена Апина столкнулась с критикой своей внешности в Сети и обратилась за помощью к пластическим хирургам. Сначала артистка заузила талию, увеличила ягодицы и бедра, а после избавилась от главного, по ее мнению, недостатка лица – второго подбородка.