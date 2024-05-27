«Еще одна Рената Литвинова»: Ксения Собчак в смелом образе в Каннах столкнулась с критикой

Телеведущая и журналистка Ксения Собчак недавно посетила 77-й Каннский кинофестиваль, где сменила несколько экстравагантных образов. Одним из таких стал наряд, который она выбрала для заключительный день мероприятия. Знаменитость поделилась снимками в новом образе в личном блоге, однако пользователи Сети раскритиковали ее, сравнив с актрисой Ренатой Литвиновой.

Ксения Собчак надела черное платье Khaite, украшенное бахромой. Дополнили образ красные туфли Salvatore Ferragamo на каблуках и с острым мысом и сумка со страусиными перьями. Из аксессуаров телеведущая выбрала очки-маску Acne Studios, несколько браслетов, серьги и кольца. Знаменитости также сделали укладку с заколками.

«Последний день Каннского фестиваля. Перед перелетом на Бали начала привыкать к островной тематике», — подписала серию кадров Ксения Собчак.

Некоторые Интернет-пользователи не оценили наряд журналистки. Кто-то даже сравнил Ксению Собчак с Ренатой Литвиновой и заявил, что телеведущая копирует стиль актрисы.

«НедоЛитвинова», «Ужасные очки», «Копируешь Литвинову», «Ой, еще одна Рената Литвинова…», «Вкуса 0», — написали в комментариях.

Ранее сообщалось о том, что Ксения Собчак публично высмеяла Викторию Боню на Каннском кинофестивале. Знаменитость сняла на видео телеведущую, одетую в пышное розовое платье в пол, украшенное перьями, и не поскупилась на колкие комментарии.