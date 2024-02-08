Возможность дальнейшего раздела квартиры отсутствует: юрист о новом витке борьбы за наследство Мордюковой
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Близкие умершей актрисы Нонны Мордюковой продолжают биться за ее квартиру. Хотя никакого смысла в этом уже нет, считает бизнес-юрист Анастасия Подгрудкова. В беседе с сайтом «Страсти» она объяснила, почему перераспределение наследства, скорее всего, невозможно.
Все началось с того, что ушедшая в мир иной Мордюкова завещала свою квартиру сестре Наталье. Она, в свою очередь, оформила ренту на своих племянниц. Муж одной из них, Елены, в скором времени выкупил оставшуюся часть. Казалось бы, история должна была подойти к концу, но в ней появились новые герои.
Не так давно к мужу Елены, пока ее не было дома, пришла Людмила, еще одна сестра Нонны. Вместе с ней была гражданская жена покойного сына Натальи по имени Лилиана. Женщины потребовали, чтобы квартира досталась сыну Лилианы.
Однако такой сценарий маловероятен, заявила юрист. Во-первых, срок для оспаривания завещания, по которому квартира перешла сестре Нонны Мордюковой, составляет максимум 3 года. Исходя из контекста, он, вероятно, уже прошел.
Есть мизерный шанс его восстановить, но это будет крайне сложно. К тому же необходимо учесть некоторые моменты.
Термин «гражданская жена» отсутствует в законодательстве, поэтому при наследовании по закону гражданская жена не может вступить в наследство. Аналогичная позиция касается и раздела имущества: невозможно произвести раздел имущества между супругами, которые состояли в гражданском браке. Для уточнения возможности получить квартиру сыну Лилианы и ее покойного гражданского мужа необходимо изучить завещание.
Анастасия Подгрудкова
бизнес-юрист, основатель Агентства устойчивого развития бизнеса
Таким образом, вероятность нового перераспределения квартиры по такому плану практически отсутствует. Однако какие-то дополнительные моменты могут вскрыться при изучении текста самого завещания, заключила юрист.
Ранее стало известно, что имущество бездетной артистки Ирины Мирошниченко разделят племянники. С момента смерти актрисы прошло уже полгода.