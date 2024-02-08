Возможность дальнейшего раздела квартиры отсутствует: юрист о новом витке борьбы за наследство Мордюковой

Близкие умершей актрисы Нонны Мордюковой продолжают биться за ее квартиру. Хотя никакого смысла в этом уже нет, считает бизнес-юрист Анастасия Подгрудкова. В беседе с сайтом «Страсти» она объяснила, почему перераспределение наследства, скорее всего, невозможно.

Все началось с того, что ушедшая в мир иной Мордюкова завещала свою квартиру сестре Наталье. Она, в свою очередь, оформила ренту на своих племянниц. Муж одной из них, Елены, в скором времени выкупил оставшуюся часть. Казалось бы, история должна была подойти к концу, но в ней появились новые герои.

Не так давно к мужу Елены, пока ее не было дома, пришла Людмила, еще одна сестра Нонны. Вместе с ней была гражданская жена покойного сына Натальи по имени Лилиана. Женщины потребовали, чтобы квартира досталась сыну Лилианы.

Однако такой сценарий маловероятен, заявила юрист. Во-первых, срок для оспаривания завещания, по которому квартира перешла сестре Нонны Мордюковой, составляет максимум 3 года. Исходя из контекста, он, вероятно, уже прошел.

Есть мизерный шанс его восстановить, но это будет крайне сложно. К тому же необходимо учесть некоторые моменты.