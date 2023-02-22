Еще один инсульт не переживет: врач рассказал, что происходит с Романом Костомаровым

За новостями о состоянии прославленного фигуриста Романа Костомарова следит вся страна. Спортсмен оказался в больнице еще 10 января, с тех пор врачи делают все возможное, чтобы помочь ему. СМИ писали, что мужчина перенес два инсульта на фоне сепсиса. Многие переживают, что повторный удар звезда не переживет.

Пульмонолог Вячеслав Овечкин в беседе с BLITZ+ рассказал, у Костомарова был самый сложный инсульт – геморрагический. Он отметил, что при ишемическом происходит нарушение кровоснабжения тканей мозга, из-за чего нервные клетки умирают. Потом их функцию берут на себя другие участки.

Ситуация с фигуристом намного сложнее. Врач объясняет, что еще один инсульт 46-летний мужчина может не пережить.

«При геморрагическом инсульте происходит разрыв кровеносного сосуда и попадание крови в ткань мозга. При этом объем поражения большой. Участки с кровью оттесняют живые ткани, и формируются геморрагические полости. Этот вид инсульта считается более опасным в плане общего летального исхода», – говорит Овечкин.

Ранее мы писали о том, что Роман Костомаров ослеп на один глаз.