«Как это развидеть»: Мизулина прокомментировала видео, на котором бабушка кидает палку внучке-квадроберше

В Сети опубликовали ролик с участием девочки-квадробера и ее бабушки. Он привлек внимание не только рядовых пользователей, но главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной. Видео поразило общественного деятеля.

Так, ролик запечатлел игру девочки с бабушкой. Последняя кидала внучке с маской животного на лице палку, а та бежала за ней, подбирала и приносила обратно. Увиденное оставило неизгладимое впечатление на общественнице.

В своем Telegram-канале Екатерина Мизулина она прокомментировала увиденное тремя словами. Глава Лиги призналась, что хотела бы стереть это из памяти.

«Как это развидеть», — заявила Мизулина.

Ранее певица Мия Бойко снова высказалась против квадроберов. После скандала со школьницей в маске кошки исполнительница заявила, что не хотела бы видеть детей, которые ходят в лоток вместо туалета.