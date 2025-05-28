«Еще ни с кем этим не делилась»: Виктория Боня готовится вновь стать мамой

Блогерша Виктория Боня рассказала, что задумалась о пополнении в семье после того, как покорила Эверест. В планах у телеведущей родить еще одну дочь и сына. Об этом она сообщила в Telegram-канале.

Виктория воспитывает дочку Анджелину, которую родила от Алекса Смерфита. Сейчас девочке уже 13 лет, и ее мама начала думать о новых детях. Боня призналась – осознание, что она хочет вновь стать мамой, пришло к ней на Эвересте. В день, когда она исполнила свою мечту и оказалась на вершине, она в принципе пересмотрела взгляды на жизнь.

«Я еще ни с кем этим не делилась. На Эвересте я четко поняла, что хочу еще двоих детей. Мальчика и девочку. Собираюсь работать в этом направлении», - рассказала Виктория.

К слову, насколько известно, Виктория Боня не состоит в романтических отношениях. В феврале этого года она делилась, что ее сердце абсолютно свободно. При этом она подчеркивала, что никогда не будет встречаться с представителем киноиндустрии. Телеведущую больше привлекают бизнесмены.

Ранее Виктория Боня заявила, что Каннский кинофестиваль – это не ее уровень.