Допущена ошибка: как суды нарушили права Лурье, отобрав квартиру Долиной без компенсации

Суды по делу о продаже квартиры Ларисы Долиной допустили грубое нарушение прав добросовестной покупательницы Полины Лурье. К такому выводу пришел Верховный суд.

Отмечается, что ошибка нижестоящими судами была допущена в толковании и применении норм материального права. Согласно Гражданскому кодексу, если одна из ее сторон получает назад проданное имущество, то другая должна получить за него деньги в том объеме, в котором она оплатила этот товар, однако Лурье оставили и без недвижимости, и без компенсации.

«Поскольку все необходимые юридически значимые обстоятельства дела по иску Долиной Л. А. установлены, а судами допущена ошибка в толковании и применении норм материального права, судебная коллегия полагает возможным в части исковых требований Долиной Л. А. к Лурье П. А. <...>, не передавая дело на новое рассмотрение, разрешить вопрос по существу и принять новое решение об отказе в их удовлетворении», — говорится в документе, который цитирует РИА Новости.

Напомним, Лариса Долина летом 2024 года заявила, что стала жертвой телефонных мошенников, заставивших ее продать квартиру в центре Москвы за 112 миллионов рублей и перевести деньги на «безопасный счет». В марте 2025 года на основании решения Хамовнического суда столицы по иску Долиной сделка о продаже была признана недействительной. Мосгорсуд подтвердил это решение, а Второй кассационный суд общей юрисдикции 27 ноября отклонил жалобы на постановления нижестоящих судов. Полина Лурье осталась и без недвижимости, и без денег. Она обратилась в Верховный суд России, который 16 декабря отменил решения нижестоящих судов и оставил право собственности на спорную квартиру за Лурье. 25 декабря должен состояться суд по принудительному выселению певицы из квартиры.

Ранее сообщалось, что словарь неологизмов русского языка в 2025 году пополнится выражениями «схема Долиной», «эффект Долиной», «бабушкина схема» и «казус Долиной».