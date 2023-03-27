«Еще лет 200 в Дубае отдыхать будет»: в Сети раскрыли внушительный заработок Евгения Петросяна

Максим Галкин* (признан иноагентом на территории РФ) уже долгое время не проживает на территории России. Вместе с семьей мужчина обосновался в Израиле и пытается построить заново свою карьеру. Теперь он разъезжает по различным странам, в числе которых и США, Германия, и нередко оставляет комментарии в адрес бывших соотечественников. Совсем недавно возлюбленный Аллы Борисовны «прошелся» по Григорию Лепсу, Надежде Бабкиной. Сегодня же несколько «ласковых слов» получил и Евгений Петросян.

По мнению юмориста, у Евгения есть большой страх лишиться своей пенсии, вот почему во многих дискуссионных вопросах он занимает нейтральную позицию. Однако, как уверяет супруг Пугачевой, Петросяну не грозит беднота в любом случае.

«Говорят, если курице отрубить голову, она может еще минут пять бегать. Если у Петросяна забрать пенсию, он еще лет 200 в Дубае отдыхать будет», — внезапно высказался юморист.

К слову, когда-то супруг Брухуновой озвучивал в публичном пространстве размер своей пенсии. По его словам, она составляет «двадцать с лишним тысяч рублей». Правда, пользователи Сети не склонны доверять этой цифре. Известно, что за 33 года брака со Степаненко Евгений обзавелся имуществом на 1,5 млрд рублей.

На данный момент Петросян никак не комментировал слова юмориста в свой адрес.

Ранее Любовь Успенская впервые за долгое время внесла ясность в ситуацию и честно рассказала про американскую пенсию. Подробности смотрите здесь.

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