«Ерунду придумали»: родственница Максимовой прокомментировала слухи о ее романе с Табаковым

В сети активно обсуждались слухи о романе между народными артистами Раисой Максимовой и Олегом Табаковым. Поводом для сплетен послужило, предположительно, внешнее сходство их сыновей — Алексея Максимова и Антона Табакова. Однако, родственница актрисы Елена Шойко опровергла эту информацию. По ее словам, между Максимовой и Табаковым были исключительно дружеские отношения, которые сохранялись до конца их дней.

«У Раисы Викторовны и Олега Павловича были очень хорошие отношения. Она всегда вспоминала и рассказывала разные истории о нем, с невероятным теплом. Они очень дружили. Какую-то ерунду придумали, что у них был роман», — рассказала Шойко aif.ru.

Оба актера были родом из Саратова и всю жизнь посвятили театральному искусству. Их сыновья были почти одного возраста, что, вероятно, еще больше подкрепило слухи о возможной связи между родителями. Однако, как пояснила родственница, тесная дружба между Максимовой и Табаковым объясняется их общими корнями, профессией и долгими годами творческого пути.

Распространение подобных слухов, считает Шойко, является некорректным и наносит ущерб памяти заслуженных артистов, запятнав их светлые имена необоснованными сплетнями.

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