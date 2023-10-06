«Ерунда»: Лариса Гузеева высказалась о мемах про «Давай поженимся!»

Актриса и телеведущая Лариса Гузеева призналась, что мемы на тему «Давай поженимся!» совершенно не задевают ее самолюбие. Она заверила, что просто не тратит время и эмоции на подобную «ерунду».

«Хотят — пусть делают. Я на такую ерунду не трачу время и эмоции. Иногда читаю комментарии. Если мне что-то не нравится — либо баню, либо посылаю куда подальше», — сказала Гузеева в беседе с РИА Новости.

Актриса также подчеркнула, что появление в Сети смешных картинок с ее знаменитыми фразами не является преступлением, поэтому бороться с ними не имеет никакого смысла.

Недавно в эфир Первого канала вернулась программа «Давай поженимся!», но Лариса решила, что в настоящее время нет места веселью и ликованию, поэтому решила вести себя добрее с участниками шоу.

«Я вместе со своим народом. Мы не прежние. Безумства и лихости уже нет в моей природе», - заключила Гузеева.

Актриса стала ведущей программы «Давай поженимся!» в 2008 году. Вместе с соведущей Розой Сябитовой она помогает людям найти свою любовь.

Ранее стало известно, что Лариса Гузеева примет участие в новом музыкальном шоу «Перепой звезду!» в качестве члена жюри. Она заверила, что старается быть объективной в оценке, а также не сравнивать профессионалов и любителей.