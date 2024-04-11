«Ерунда», которая привела к вражде: Константин Райкин сравнил роман Пушкина с СВО

Театральный режиссер Константин Райкин считает, что роман Александра Пушкина «Дубровский» можно сравнить со спецоперацией на Украине. Об этом он заявил в интервью YouTube-каналу Юзефович.

Как пояснил сын легендарного артиста СССР Аркадия Райкина, конфликт между Украиной и Россией — «ерунда», которая сделала «непримиримыми врагами» два народа.

Режиссеру пришлось перечитать недавно роман в силу необходимости, поскольку в театре вышел спектакль по этому произведению. Райкин признался, что у него возникло ощущение, будто все написанное в нем повествует о нашем времени.

Он привел в пример ссору двух закадычных друзей из-за какой-либо мелочи.

«Из-за вообще какой-то ерунды. И стали непримиримыми врагами. И это разрослось и не могло остановиться», — сказал Райкин.

Константин Райкин — советский и российский актёр театра и кино, театральный педагог и режиссёр, сын легендарного артиста Аркадия Райкина. С 1988 года руководит Российским государственным театром «Сатирикон».

Ранее Анастасия Самбурская рассказала, как ударила Константина Райкина, который приставал к ней. Причем хрупкая девушка настолько не рассчитала силу, что артист «вылетел в коридор со смачным шлепком».