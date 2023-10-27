Епифанцев не увидел ничего героического в поступке сына и раскрыл подробности ЧП в московской школе

Актер Владимир Епифанцев отказался считать поступок сына героическим и рассказал подробности ЧП в московской школе. Выяснилось, что мальчик с друзьями защитил одноклассницу, которую оскорбил ученик седьмого класса в столовой.

«Нет, ничего героического в том, что мой сын вступился за одноклассницу. Он просто оказался в эпицентре событий», - поделился актер в разговоре с сайтом mk.ru.

Проблема связана с учеником известного общественного деятеля – он не ладит с другими школьниками и постоянно провоцирует драки. Он попытался обидеть ученицу, но сын Епифанцева встал на защиту девочки.

Диалог с родителями обидчика не получается. Они написали заявление на всех, кто дрался с их сыном. В результате Епифанцеву также пришлось идти на опрос, как и другим детям. Всего в конфликте участвовали около 10 ребят. К делу подключился Следственный комитет России.

Епифанцев отметил, что дело вовсе не в «этом задире» - по его мнению, проблема в том, «как его направляют родители». Он предположил, что родственники дают ребенку «какие-то специальные указания» перед школой.

«Вот с этим и нужно разбираться. К сожалению, я могу только догадываться, что они ему говорят», - сказал актер.

Епифанцев выразил готовность помочь «запутавшимся» родителям ребенка «добрым словом».

«Когда люди ведут себя плохо – это их крик о помощи, так я воспринимаю любую сложную ситуацию», - рассуждает актер.

По словам родителей, мальчик пришел в школу в феврале 2022 года. Он был переведен из другого корпуса этой же школы – в предыдущем месте мальчик тоже устраивал драки. Родители отмечают, что ребенок делает все под прикрытием отца, и даже при небольшом конфликте родитель тут же появляется в школе.

Ранее сообщалось, что в Химках группа учеников погрузила в страх целую школу, избивая сверстников.