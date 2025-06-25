«Ему обещали оплатить, а потом начали угрожать»: дизайнер из Белгорода подал в суд на певицу Жасмин

Белгородский дизайнер Денис Черняк намерен взыскать через суд с певицы Жасмин миллион рублей. По его словам, артистка использовала его видео на концерте и не заплатила.

Адвокат художника рассказал о начавшейся судебной тяжбе Газете.Ru. Защитник интересов белгородца отметил, что тот пытался решить вопрос мирно — Денис попросил оплату за свою работу, но вместо денег на него посыпались угрозы.

«Она использовала на концертах, причем у нее в социальной сети эти концерты выложены. Соответственно — с ним не рассчитались. Он изначально просил, чтобы оплатили, ему обещали оплатить, потом начали угрожать. Подали в суд, перед этим провели экспертизу, нотариально заверили доказательства. А судебное разбирательство назначено на июль», — раскрыл подробности ситуации адвокат.

Изначально художнику обещали выплатить 500 тысяч рублей. Однако из-за сложившейся ситуации эта сумма выросла до миллиона рублей. Еще 500 тысяч мужчина хочет получить в качестве компенсации.

Ранее сообщалось, что мусорная компания подала в суд на фонд Владимира Винокура. С организации артиста требуют 41 тысячу рублей.