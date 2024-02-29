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Опубликовано 29 февраля 2024, 16:58
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«Ему нужно связывать вчера с сегодня»: Алибасов-младший сообщил, что продюсер час приходил в себя по утрам

Сын Алибасова сообщил, что дома продюсер минимум час приходил в себя по утрам.
«Ему нужно связывать вчера с сегодня»: Алибасов-младший сообщил, что продюсер час приходил в себя по утрам

© Макеев Иван/Komsomolskaya Pravda/East News

Сын продюсера Бари Алибасова, комментируя сообщения об агрессивном поведении отца в больнице, сообщил, что может себе это представить. Он рассказал, что даже дома по утрам Алибасов минимум час приходит в себя.

Слова Алибасова-младшего приводит Пятый канал.

«Я себе такое представляю, потому что, даже если он дома, ему утром нужно как минимум час приходить в себя, связывать вчера с сегодня», - сообщил он и назвал это «важной работой» для отца.

Родственник считает, что просыпаться в незнакомом месте – это стресс для Алибасова.

Он рассказал, что инсульт у отца купировали на ранней стадии. Сейчас сын общается с ним по телефону, так как уехал в командировку. Рядом с продюсером постоянно находится жена.

Ранее сообщалось, когда Алибасова могут выписать из больницы.

Источник фото:Макеев Иван/Komsomolskaya Pravda/East News
Источник:Пятый канал
Автор:Лилия Караева
Теги:
Бари Алибасов
сын
здоровье