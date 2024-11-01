«Ему нужно показать себя хорошим»: экс-жена актера Селиванова раскрыла детали судебных разбирательств

Актер Владимир Селиванов начал судебные разбирательства с бывшей женой Викторией Маркиной. Звезда «Реальных пацанов» хочет определить местожительство их общей дочери Евы. Он утверждает, что экс-супруга позволяла опасные для психики ребенка манипуляции. Женщина ответила на обвинения знаменитости и раскрыла подробности судебного процесса.

Виктория прокомментировала пост Владимира, в котором он рассказал о манипуляциях бывшей жены. По ее словам, Ева действительно звонила отцу с просьбой купить сладости.

Маркина пояснила, что между ней и актером была устная договоренность о сумме, которую Владимир должен перечислять на содержание Евы. Но он ее нарушил, говорит Виктория. И тогда женщина решила взыскать алименты через суд. Но Селиванов, объясняет она, не захотел отдавать четвертую часть своего дохода, поэтому подал встречный иск к экс-супруге, чтобы суд определил местожительство ребенка.

«Логично, что ему [Селиванову] нужно показать себя хорошим, а меня выставить в том свете, что я плохая мать», — рассказала Виктория порталу Super.

Она также добавила, что Ева звонила отцу с просьбой дать денег на йогурт и конфеты, но он ответил ей отказом.

Маркина прожила с дочерью два года в деревне у своей бабушки, чтобы привить ребенку любовь к малой Родине. Там, как утверждает Виктория, она самостоятельно занималась воспитанием дочери и зарабатывала себе на жизнь.

В ситуации бывших супругов разберется суд. Заседание назначено на 26 ноября.

Ранее Владимир Селиванов назвал причиной подачи иска в суд «опасные манипуляции» со стороны его бывшей жены. Подробнее читайте здесь.