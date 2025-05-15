«Ему непросто»: Андрей Малахов рассказал, почему скрывает сына Александра

Андрей Малахов объяснил, почему скрывает от публики сына Александра. Об этом он рассказал в шоу ALEKÓ IN MY BAG.

У телеведущего Андрея Малахова в 2017 году родился сын Саша. Вместе с супругой Натальей Шкулевой они предпочитают не рассказывать о жизни ребенка. Малахов признался, что не хочет публичной жизни для сына.

«Мне кажется, что это только будет разрушать его внутреннее восприятие мира и самооценку. Ему и так непросто, когда мы где-то и люди побегают с просьбами сфотографироваться. Причем он это замечает раньше, чем я. Он понимает, кто папа и это тоже внутренняя ответственность, которая, может, его до конца не радует», — заявил он.

Напомним, Наталья Шкулева и Андрей Малахов в браке с 2011 года.

Ранее мы писали о том, что Андрей Малахов подарил Киркорову на день рождения вязаные цветы за 1,5 млн.