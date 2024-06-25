«Ему наплевать на закон»: Бородин рассказал о незаконном строительстве Киркорова в центре Москвы

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин приехал к дому, где, по словам жителей, певец Филипп Киркоров ведет незаконное строительство. Артист построил мансарду, фактически сделав из девятиэтажного дома десятиэтажный – от его действий у людей трещат потолки и лопаются стены.

Об этом Бородин рассказал в своем Telegram-канале.

«Нахожусь в центре Москвы, делаю обзор одного дома. Ко мне обратились жители. Этот дом по конструкции девятиэтажный. У нас есть такой Филипп Киркоров, который построил мансарду, практически сделал себе десятый этаж, летний сад. Сейчас идут работы. Они, по словам жителей, незаконны», - сообщил Бородин.

Он задался вопросом, почему идет стройка и соответствующие органы до сих пор не вынесли предписание, несмотря на обращения людей.

«Киркорову плевать на законы РФ. Мы сегодня сюда приехали, чтобы разобраться в данном вопросе и дать свою правовую оценку», - поделился глава ФПБК.

Также он показал кресты, виднеющиеся из жилья, и отметил, что «ниже этажом Алла Пугачева проживает».

«Но суть не в этом. У людей от этого трещат потолки и лопаются стены. А Киркоров продолжает строительство, ему наплевать на закон РФ, и соответственно мы понимаем, какое у него отношение к нашему обществу, нашим гражданам», - заключил Бородин.

Накануне глава ФПБК рассказал, что петицию о лишении Киркорова звания народного артиста подписали 103 тысячи россиян.