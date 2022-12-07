Не пускать в США: американцы потребовали запретить въезд в страну для Киркорова

Филипп Киркоров стал главным ньюсмейкером последних дней. Все дело в том, что певец находится в эпицентре каждого скандала. Казалось бы, когда-то интернет-пространство должно отдохнуть от новостей об артисте, но это будет явно не сегодня. Как сообщает Telegram-канал Shot, агрессивные американские активисты подали жалобу на Киркорова в Минюст, Минфин и другие ведомства. Теперь въезд в США для Филиппа под вопросом.

Причина такого поведения американцев объясняется политической позицией поп-короля отечественной эстрады, который поддерживает Россию. Петиция уже собрала 370 голосов.

К слову, если дела будут так обстоять и дальше, то у Киркорова могут возникнуть большие проблемы. Известно, что артист имеет роскошный особняк во Флориде стоимостью в 10 миллионов долларов.

Ранее сообщалось о том, что в Сети появились фотографии располневшей Бузовой, которые шокировали публику. Подробности читайте в этой статье.