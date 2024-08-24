30-летний Джастин Бибер и его жена Хейли стали родителями мальчика: известно имя младенца

Американский певец Джастин Бибер впервые стал отцом — его жена Хейли родила сына. Радостным событием звездная пара поделилась в соцсетях.

«Добро пожаловать домой, Джек Блюз Бибер», — подписал 30-летний Джастин снимок, на котором запечатлена маленькая детская ножка в плюшевом одеяле бежевого цвета.

При этом супруги до последнего момента держали в секрете пол будущего ребенка. Их поклонники надеялись, что в семье родится мальчик.

Ранее сообщалось, что Джастин полностью взял на себя финансовую ответственность за жену и ребенка. При этом еще пару месяцев назад ходили слухи, что певец практически банкрот. Инсайдер поведал, что исполнитель продал весь свой музыкальный каталог ради содержания семьи, а также впервые за долгое время согласился на частное выступление ради денег.