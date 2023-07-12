«Ему должно быть стыдно»: известны новые подробности драки Григория Лепса в Петербурге

В начале 2023 года Григорий Лепс угодил в крупный скандал. Тогда по Сети распространились кадры, на которых он избивает жителя Санкт-Петербурга. Ситуация была серьезной и грозила артисту большими неприятностями. К счастью, конфликт удалось удалить мирным путем: исполнитель хита «Натали» выплатил потерпевшему денежную компенсацию за причинный ущерб здоровью. Спустя месяцы в интервью для издания aif.ru певец прокомментировал ситуацию.

По словам Григория, местный житель первым полез в драку, поэтому он «получил по лицу». Артист осудил потерпевшего за его поведение: «Сам вызвал полицию, снял побои, потребовал деньги. А ему вообще должно быть стыдно. Разве это мужской поступок?».

Также Лепс добавил: оппоненту нет и 35 лет, однако он не смог дать сдачи человеку, который в два раза старше. Вот почему певец пристыдил петербуржца и заявил, что полученные деньги не принесут ему счастья.

Ранее 60-летний певец Григорий Лепс признался, что развелся с Анной Шаплыковой из-за предательства. Подробности смотрите в этой статье.

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