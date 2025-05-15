«Ему давно пора в крутое кино»: Германика рассказала, что Якубович легко согласился на съемки в боди-хорроре

Режиссер Валерия Гай Германика рассказала о боди-хорроре под названием «Ням-ням», в котором снимется ведущий «Поля чудес» Леонид Якубович. Она уверена, что артисту «давно пора в крутое кино».

Германика рассказала, что Якубович легко согласился на съемки. Она назвала ведущего «мегакрутым актером» и раскрыла, что в картине артист сыграет злодея.

«Писали изначально под Леонида. Леонид Аркадьевич согласился легко, так как он мегакрутой актёр, и ему давно пора в крутое кино. Образ не такой простой, но он злодей», - сообщила Германика «Подъему».

Режиссер назвала фильм «личным манифестом». Она призналась, что «устала от рамок», а в случае невыдачи прокатного удостоверения пообещала выложить сериал в интернет.

Идея фильма принадлежит Германике и актеру Антону Ривалю.

«Мы придумали, а Антон написал сценарий», - поделилась режиссер.

Ранее кинокритик Александр Голубчиков заявил о росте интереса в мире к жанру хоррора. Он отметил, что возрастных актеров стали чаще привлекать сниматься в нетрадиционных для них жанрах.