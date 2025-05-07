«Это даже интересно»: чего ждать от 79-летнего Якубовича в боди-хорроре Валерии Гай Германики

Режиссер Валерия Гай Германика анонсировала съемки боди-хоррора с 79-летним Леонидом Якубовичем в главной роли. Пока подробности сюжета неизвестны, но поклонники предполагают, что это будет российская версия «Субстанции» с Деми Мур. Кинокритик Александр Голубчиков в беседе с порталом «Страсти» отметил, что настроен позитивно к этому проекту. Он считает, что Леонид Аркадьевич в него впишется.

По словам кинокритика, в России долгое время нет достойных хорроров, о которых хотелось бы говорить. При этом в мире сейчас наблюдается повышенной интерес к этому жанру. Поэтому если у Германики получится снять что-то стоящее, это не пройдет мимо зрителей.

«Сейчас в мире наблюдается большой интерес к жанру хоррора, очень много снимают. Есть подозрение, что вслед за этим бумом мы надолго потеряем его, потому что народ «переест». А вот в российском кино после всплеска интереса к жанру, когда выходили «Невеста», «Русалка», «Черный обряд венчания», по большому счету, заметных каких-то хорроров и не было больше. Последний заметный хоррор у нас был, по-моему, «Домовой», и не сказать, что это как-то попало в аудиторию. Видимо, по этой причине сейчас продюсеры опасаются у нас заниматься этим жанром», - заявил Голубчиков.

Валерию Гай Германику кинокритик считает талантливым режиссером, который способен взяться за боди-хоррор. Он уверен, что она сможет привнести в мини-сериал свои необычные решения.

«У Германики получится, я надеюсь, благо у нее очень интересные были оба сезона «Обоюдного согласия». Хоррор – это та же драма, которая выкручена на максимум, в абсурд, в ужас. Валерия – режиссер новаторский, у нее есть свои интересные решения. Она знает, что снимает, понимает, что за всяким хоррором стоит драма, а драмы она снимает прекрасно, думаю, что и здесь все будет круто», - поделился мнением кинокритик.

Что касается Леонида Якубовича в главной роли — Александр Голубчиков признался, что заинтригован. Хоть телеведущий и давно снимается в кино, подобных проектов у него еще не было. К слову, сам артист пока свое участие в сериале не комментировал.

«Насчет Леонида Аркадьевича, это даже интересно. На самом деле можно сейчас проследить тренд, как возрастных актеров привлекают сниматься в нетрадиционных для них жанрах. Например, Деми Мур в «Субстанции» никто не ожидал. Если то же самое получится сделать с Якубовичем, это будет круто. Опять-таки вот у нас Немоляева сейчас играет черепаху Тортиллу. Ну тоже никто не мог себе представить ее в этом образе», - сообщил кинокритик Голубчиков.

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