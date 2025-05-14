«Ему было удобно, чтобы я не вмешивался»: отец Децла заявил о вредных привычках покойного рэпера

Продюсер Александр Толмацкий заявил, что у него не было конфликтов с сыном Кириллом, выступавшим под псевдонимом Децл. По его словам, главной проблемой рэпера были вредные привычки.

«Ему просто было удобно держать со мной определенную дистанцию. Я много об этом говорил, а сейчас еще пишу об этом книгу. Считаю, что главной его проблемой были вредные привычки. И ему было удобно, чтобы я не вмешивался», — заявил Толмацкий-старший в интервью Газете.Ru.

Он заверил, что общался с сыном до самой его смерти в 2019 году. В качестве доказательства продюсер привел совместную работу Децла с рэпером Лигалайз* (настоящее имя Андрей Меньшиков*, признан иностранным агентом на территории РФ).

«Я занимался Лигалайзом*. Вопрос — как же тогда появился этот трек, если мы с Кириллом не общались?! Вы просто сопоставьте даты, и станет понятно, что все это полная чушь!» —сказал Толмацкий.

Напомним, Кирилл Толмацкий скончался 3 февраля 2019 года в результате остановки сердца. Ему было 35 лет. Исполнителю стало плохо после концерта в Ижевске, прибывшие на вызов медики не смогли его реанимировать.

Ранее Александр Толмацкий заявил, что его внуку Антонию «перепрошила» голову бывшая сноха, вдова Децла Юлия. Он добавил, что ему жаль, что у Кирилла вырос такой сын. В свою очередь мать покойного артиста Ирина Толмацкая отметила, что ее внук «потерял почву под ногами» и нуждался в мужской поддержке, которую было невозможно получить от деда. Женщина уточнила, что своими высказываниями ее бывший супруг выражает свою боль по потере сына.

*Признан иностранным агентом на территории России