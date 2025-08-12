«Ему было неприятно»: друг рассказал, как песня «Ниже ростом только Губин» повлияла на карьеру артиста

Друг певца Андрея Губина, саунд-продюсер Тарас Ващинин рассказал, как композиция «Ниже ростом только Губин» повлияла на артиста. По его словам, исполнителя «невольно обидели» и музыканту было неприятно. Однако он опроверг, что решение Губина приостановить карьеру было связано с данным хитом.

Детали узнало издание «Абзац».

Ващинин говорит, что никто не собирался обижать артиста, а песня создавалась «как забавный стеб». Ни композитор Игорь Николаев, создавший хит, ни Игорь Крутой не планировали задеть музыканта, утверждает он.

«Но невольно обидели. Я уверен, песня не могла повлиять на карьеру Андрея. Но ему действительно было неприятно», - сказал Ващинин.

Он признался, что пытался переубедить и подбодрить Губина, но «ничего не вышло».

Напомним, хит вышел в рамках «Фабрики звезд-4». Композицию исполнил певец Антон Зацепин.

Крутой признался, что чувствовал вину перед Губиным за шуточную песню. Композитор говорил: композиция «его ударила, укусила». Губин даже впал в депрессию, так как хит понизил самооценку. Крутой говорил, что возил певца к врачу, но вернуть его в рабочий процесс не получилось.