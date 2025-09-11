Катерина Ковальчук рассказала, почему пропустила похороны актера Ивана Краско. Звезда сериала «Знахарь» поделилась воспоминаниями о наставнике в беседе с сайтом «Страсти».

Катерина Ковальчук обучалась актерству под руководством Ивана Краско. Она вспоминает о педагоге как о добром, внимательном человеке, который делился со студентами историями из жизни.

«Иван Иванович был добрейшей души человеком. Очень умным, открытым и позитивным. Он всегда на наших парах по актерском мастерству много смеялся, внимательно слушал и много-много рассказывал историй и случаев из своей жизни. Очень познавательные. О нем только самые радостные и теплые воспоминания», — высказалась Ковальчук.

В августе 2025 года Ивана Краско не стало. Его похоронили в Санкт-Петербурге. Актриса с досадой заявила, что не смогла присутствовать на траурной церемонии. По словам Катерины, они отправили от курса прощальный венок для Краско.

«Царствие ему небесное! Недавно его не стало. Я не смогла приехать на прощание с ним, так как была в другом городе, но мы с курсом организовали венок от нас, и ребята, кто смог, приехали проститься», — резюмировала она.

