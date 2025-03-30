«Ему будет очень сложно»: нового худрука «Ленкома» Владимира Панкова ждут проблемы после скандала в театре

Заслуженный деятель искусств РФ Кирилл Крок высказался о новом художественном руководителе московского театра «Ленком Марка Захарова». В беседе с NEWS.ru директор Государственном академическом театра им. Е.Б. Вахтангова заявил, что Владимиру Панкову будет очень сложно на новом месте после скандала в «Ленкоме».

По словам общественного деятеля, артиста, который является худруком театра «Центр драматургии и режиссуры» и Студии SounDrama, а также заведующим кафедрой саунд-драмы ГИТИСа, ждет большая нагрузка на новом посту. Кирилл Крок отметил, что Владимиру Панкову будет «очень сложно» работать над несколькими проектами 24 часа в сутки.

«Мы хорошо общаемся с Володей, и я желаю ему только успеха. Но как его хватит и на его театр, и на курс в институте, и «Ленком», я не очень понимаю. Даже если Володя будет работать 24 часа в сутки, ему будет очень сложно», — заявил директор Театра им. Е.Б. Вахтангова.

Кирилл Крок добавил, что режиссеру теперь придется заниматься не только творчеством, но и решением многих административно-финансовых вопросов. Театральный деятель обратил внимание на то, что «Ленком» превратился в «источник дохода» для сотрудников.

«Когда театр превращен в источник дохода и фактически содержит мутных продюсеров, которые непонятно, что туда вложили, для меня это дико», — высказался Кирилл Крок.

Напомним, в январе 2025 года в «Ленкоме» разгорелся скандал. Сначала из театра уволился Дмитрий Певцов, а затем — дочь бывшего худрука Марка Захарова Александра, проработавшая в культурном учреждении большую часть жизни. Тогда же президентом театра был назначен Марк Варшавер. По мнению Станислава Садальского, все проблемы в театре начались именно с его приходом после Марка Захарова. Актер назвал Марка Варшавера «горе-директором», для которого «Ленком» стал бизнес-проектом, и призвал его уйти «вон из искусства».

Ранее мы писали о том, что Людмила Поргина вмешалась в скандал вокруг «Ленкома» и назвала нового президента театра Марка Варшавера «бездарным».