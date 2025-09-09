«Эмоции зашкаливают!»: улетевшая на Камчатку Полина Диброва намекнула, что отпустила прошлое после скандала

Жена Дмитрия Диброва призналась, что «закрыла гештальт» на Камчатке, куда улетела с детьми после скандала. В своем Telegram-канале Полина Диброва рассказала, что впервые искупалась в Тихом океане и отправила в воду «все лишнее».

36-летняя модель прилетела на Камчатку вместе с тремя сыновьями и участницами своего женского клуба. Полина Диброва раскрыла, что оказалась в этих местах уже во второй раз, а теперь настало время осуществить мечту детей.

«Здесь я второй раз. Ровно год назад я приехала с группой Dibrova Club на разведку, взрослым составом. На этот раз я взяла детей. После моих рассказов они мечтали посмотреть на все своими глазами. Голова кругом, сил нет, хочу спать, но эмоции зашкаливают!» — поделилась супруга Дмитрия Диброва.

Полина Диброва опубликовала в соцсети фото и видео с Камчатки и отправилась на побережье. Модель призналась, что впервые искупалась в Тихом океане и «закрыла гештальт».

«В прошлом году хотела окунуться в Тихий океан, я положила купальник и необходимые вещи в рюкзак. Не решилась… Холод, бррр… В этом году я даже не мечтала, закинула эту идею подальше. И тут! Вау! Погода! Перевернула чемодан, все нашла и вперед. Воздух 16 градусов, вода — 18. Я это сделала! Такой кайф! Гештальт закрыт», — рассказала Полина Диброва.

Перед вылетом жена телеведущего посетила салон красоты в Москве, где ей сделали каре: «Рассталась с лишним». Теперь Полина Диброва отметила: «Кстати, в океан и отправила все лишнее. Посмотрим». Судя по всему, тем самым она намекнула, что отпустила прошлое и готова к новой жизни после развода.

Напомним, Дмитрий и Полина Дибровы готовятся к разводу из-за измены модели с другом семьи Романом Товстиком. Бизнесмен женат, воспитывает шестерых детей. Звездная пара не комментировала слухи напрямую, но супруга 65-летнего шоумена уверяла: «Мы живем как жили, все в порядке». Однако 7 августа адвокаты подтвердили развод Дибровых.

Ранее Полина Диброва пожаловалась на давление и искусственно созданный скандал из-за развода.