«Эмоции зашкаливают»: певица Катя Лель улетела из России

Певица Катя Лель улетела в отпуск. Исполнительница хита «Мой мармеладный» отдыхает с подругой на Мальдивах.

Артистка разместила снимок с отпуска в личном блоге. На нем Лель лежит в гамаке в сиреневой футболке, солнцезащитных очках и красной шляпе. Она передала привет подписчикам и отметила, что очень счастлива.

«Эмоции зашкаливают, мы спим и живем под водой, на глубине пяти метров. Интересный опыт. Я под впечатлением», — отметила звезда.

О своих планах на отпуск звезда рассказала, беседуя с журналистами на светском мероприятии в Москве. По словам Кати, майские каникулы не ассоциируются у нее, как у многих, с шашлыками. К тому же она давно не ест мясо. Артистка тогда призналась, то хочет поехать на Мальдивы, и ее мечта сбылась.

В прошлом году в СМИ появилась новость о разводе артистки с Игорем Кузнецовым. Несмотря на 15-летний брак и общую дочь Эмилию, пара рассталась. Звезда не стала скрывать причину разрыва. По ее словам, у мужа были проблемы с алкоголем.

Ранее Катя Лель рассказала о встрече любимого человека. Артистка заявила, что у каждого есть момент встречи любви – в ее жизни он скоро будет. Подробности читайте в эксклюзиве сайта «Страсти».