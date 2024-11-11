«Эмоции переполняют»: Александр Энберт подарил жене дом после рождения второго ребенка

Фигурист Александр Энберт сделала жене Алесе щедрый подарок после рождения второго ребенка. В личном блоге девушка призналась, что он купил ей дом.

По словам супруги спортсмена, собственное жилье было нужно их семье, и теперь они, наконец, принимают поздравления. В соцсетях Алеся пошутила, что другие мужчины на рождение детей дарят шубу или украшения, но ей достался сюрприз намного лучше.

Правда, показывать недвижимость Энберт не спешит. Пока супруги просто радуются покупке, к которой шли на протяжении последних лет. Алеся отметила, что им постоянно что-то мешало — не было средств или же не нравились предложения на рынке.

«Эмоции переполняют. Это не дом, это мечта, к которой мы шли четыре года», - поделилась Энберт.

Напомним, что второго ребенка Алеся родила в сентябре этого года. Девочку назвали Мишель. Также супруги воспитывают еще одну дочь Кристабель.

Ранее Александр Энберт признался, что хочет стать многодетным отцом.