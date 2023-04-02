Дети Эммануила Виторгана вызывали недоумение у поклонников своим внешнем видом

Народный артист Российской Федерации Эммануил Виторган стал счастливым отцом несколько лет назад. Сейчас его дети Этель и Клара живут вместе с ним и его женой Ириной Млодик.

Молодая мама, как и сам Эммануил Иванович души не чают в малышках. 83-летний актёр даже каялся в одном из интервью, признаваясь, что он, пожалуй, слишком балует своих дочек.

Поклонники и подписчики семейной пары в социальных сетях тоже от девочек без ума. Единственное, что смущает некоторых фолловеров – слишком консервативные наряды, в которые родители одевают своих детей.

Как сообщает Экспресс газета, на одном из светских мероприятий девочки появились в одинаковых чёрных платьицах. Быть может, дефиле не привлекло бы такого внимания общественности, если бы не «несуразные шерстяные колготки и совершенно не подходящие к платим туфельки.

«По одежде заметно, что родители старенькие», – пишут в комментариях.