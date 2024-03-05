Эмир Кустурица выразил желание стать русским режиссером

Сербский кинорежиссер Эмир Кустурица заявил, что желает стать русским режиссером. Его слова приводит РЕН ТВ.

Как признался кинематографист, его желание стало одной из причин, по которым он захотел работать над кинолентами по произведениям российской литературы.

«Я хочу быть частью русской культуры, поэтому я делаю эти фильмы. Не только поэтому, конечно, но, безусловно, я хочу быть русским режиссером», — поделился Кустурица.

По словам режиссера, для него важно быть частью русской культуры, поскольку в детстве он рос на примерах российской литературы и советского кинематографа.

«Много хороших артефактов у вас было», — добавил он.

Стоит отметить, что в настоящий момент Кустурица готовится к съемкам фильма «Преступление без наказания», в котором попробует соединить сюжеты романов «Идиот» и «Преступление и наказание» писателя Федора Достоевского.

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