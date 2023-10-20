Эмир Кустурица объяснил, почему в России стали выбирать сказки для экранизации

Сербский режиссер и актер Эмир Кустурица объяснил, почему на Западе стали часто выбирать для экранизации комиксы, а в России – сказки. По его мнению, это связано с религиозностью русского народа.

Кустурица дал интервью РЕН ТВ во время приезда в Ясную Поляну. Там у режиссера проходила встреча с писателем Евгением Водолазкиным – они обсуждали экранизацию романа «Лавр».

На вопрос о выборе комиксов для создания фильмов на Западе и сказок в России Кустурица ответил: «Это вопрос религиозности. Я думаю, что русский народ более религиозный, чем на Западе».

Режиссер считает, что русская культура – европейская культура, но ее стало меньше в Европе и больше в России. Он также призвал перестать имитировать Голливуд в российском кино.

«… У вас так много хорошей литературы, и так много хороших фильмов», - отметил Кустурица.

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