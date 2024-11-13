Эмин Агаларов светится от счастья рядом с экс-женой Лейлой и сыновьями

Певец и бизнесмен Эмин Агаларов снялся вместе с бывшей женой Лейлой Алиевой и сыновьями на мероприятии. Как отмечает «7Дней.ru», мужчина светился от счастья рядом с родными.

Эмин, его экс-супруга и двойняшки Али и Микаэль позировали в Баку после конференции ООН по изменению климата COP29. Бизнесмен принимал высокопоставленных гостей (около 50 глав государств) в собственном городе-курорте Sea Breeze.

Вечером состоялся торжественный ужин, куда Эмин пришел с бывшей женой и наследниками. Лейла принимала активное участие в мероприятиях и снялась рядом с экс-супругом. Мужчина поделился кадрами в соцсетях.

Источник отмечает, что на банкете не было нынешней жены певца – модели Алены Гавриловой. Фотографий с ней в этот вечер не было.

Напомним, что весной этого года бизнесмен во второй раз сыграл свадьбу с моделью, с которой расставался в 2020 году. Они не были вместе два года, а после воссоединились. В мае у них прошла тайная церемония, но без фото в соцсетях.

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