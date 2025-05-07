Эмин Агаларов погряз в судах из-за бизнесов

Эмин Агаларов проиграл 61 тысячу рублей в суде из-за ресторанного бизнеса. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Певец и предприниматель Эмин Агаларов владеет ООО «Зафферано 1», которое является юрлицом одноименного ресторана азербайджанской кухни в Москве.

Известно, что на компанию подал в суд поставщик продуктов питания — с ресторана Агаларова в итоге взыскали 61 тысячу рублей долга из-за нарушения условий договора поставок.

Впрочем, это не единственная проблема ресторана Агаларова — на него подал в суд мобильный оператор «ВымпелКом» с требованием взыскать задолженность в размере 143 тысячи рублей.

Напомним, Эмин Агаларов является соучредителем 64 компаний, среди которых рестораны, рекламные агентства и фитнес залы.

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