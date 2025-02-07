Эмигрировавший комик раскрыл разницу между юмором в России и Европе

Эмигрировавший из России стендап-комик Руслан Белый* (признан в РФ иноагентом) рассказал об отличиях юмора в Испании. Об этом он заявил в выпуске шоу «Культурная разница», опубликованном на YouTube.

Один из ведущих передачи Дамир Гильманов, уточнил, что в Испании, в отличие от постсоветского пространства, в разговорном жанре более распространен откровенный контент. Бывший резидент Comedy Club, обсуждая эту тему, отметил, что если в РФ или другой русскоязычной стране комик во время выступления будет шутить на связанные с интимом темы, то это разделит аудиторию на два лагеря.

«Кто-то напишет: "Смешно". А кто-то напишет: "Господи, про что они говорят, вообще уже, какой кошмар, [сатирик Михаил] Задорнов себе такого не позволял, а [сатирик Михаил] Жванецкий вообще, ай-яй-яй, ой-ей-ей"», — поделился артист.

Юморист добавил, что в Испании люди даже в быту могут спокойно говорить об интимной жизни.

Руслан Белый* покинул Россию вскоре после начала специальной военной операции на Украине. Поначалу он с женой Ольгой жил в Анталье, однако незадолго до рождения дочери переехал в Барселону. Комик рассказывал, что намерен получать вид на жительство (ВНЖ) в Испании, а через год — испанский паспорт.

Ранее Руслан Белый* рассказал, что из-за эмиграции распрощался с некоторыми мечтами.

*признан в РФ иноагентом