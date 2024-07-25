Эмигрировавший из России комик раскрыл уровень русофобии в Европе

Известный стендап-комик Денис Чужой, покинувший Россию, признался, что во время поездок по Европе не сталкивался с русофобией. Об этом он заявил в интервью, опубликованном на YouTube-канале TV2media.

Во время интервью у юмориста спросили, сталкивался ли он с русофобией после отъезда из России.

«Нет, нигде. Я всегда готов, потому что я всегда накачиваю себя какими-то соцсетями», — ответил Чужой.

Артист отметил, что из-за многочисленных публикаций в соцсети X о том, что польская авиакомпания LOT не пускает на борт самолета граждан РФ, он был готов к тому, что ему откажут в услугах компании.

«Я внутри себя репетирую речь. Про дискриминацию, еще что-то. Я такой: "Я вам сейчас все скажу". Я подаю паспорт и билет, и они такие: "Have a goog flight" (в переводе с английского — "Хорошего полета!")», — резюмировал он.

Ранее Денис Чужой признался, что за границей избегал рассказов об эмиграции из России.