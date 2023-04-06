Минимум 5 миллионов: в Сети появился подробный райдер Александра Реввы

Переносы своих концертов Александр Ревва вот уже не первый раз объясняет таинственными техническими неполадками, которые не дают возможность качественно провести мероприятия.

Есть предположение, что организаторы просто не могут обеспечить те условия, которые прописаны артистом в райдере:

Кроме гонорара, который составляет неизменные пять миллионов рублей, артисту требуется билет в бизнес-класс, трансфер, отель пять звёзд с мини-баром на восемь человек, спортзал, максимальная шумоизоляция в номере, СПА, гримёры и охрана.

Кроме того, вместе с Артуром Пирожковым летит еще 13 человек команды. К каждому из них тоже требуется особый подход. Расходы на группу танцоров и музыкантов, а также все хлопоты по их размещению ложатся на плечи принимающей стороны.

В райдере прописана бутылка островного восемнадцатилетнего виски Macallan Fine Oak, стоимостью 28.000 рублей. Плюсом идут суточные по 100 евро для маэстро и по 50 евро каждому члену команды.